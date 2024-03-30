Silivri'de 149 bin 563 kişi oy kullanacak

Silivri'de 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 149 bin 563 seçmen oy kullanacak. Mahalle mahalle kurulacak sandık ve seçmen sayıları

Silivri'de 149 bin 563 kişi oy kullanacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İşte mahalle mahalle seçmen sayısı:
Akören mahallesinde 4 sandıkta 1.252 seçmen
Alibey mahallesinde 41 sandıkta 13.949 seçmen
Alipaşa mahallesinde 3 sandıkta 799 seçmen
Bekirli mahallesinde 1 sandıkta 204 seçmen
Beyciler mahallesinde 4 sandıkta 1.192 seçmen
Büyükçavuşlu mahallesinde 8 sandıkta  2.575 seçmen
Büyükkılıçlı mahallesinde 3 sandıkta 1.024 seçmen
Büyüksinekli mahallesinde 2 sandıkta 396 seçmen
Cumhuriyet mahallesinde 20 sandıkta 6.856 seçmen
Çanta Balaban mahallesinde 10 sandıkta 3.299 seçmen
Çanta Sancaktepe mahallesinde 14 sandıkta 4.678 seçmen
Çayırdere mahallesinde 4 sandıkta 1.266 seçmen
Çeltik mahallesinde 3 sandıkta 893 seçmen
Danamandıra mahallesinde 3 sandıkta 941 seçmen
Değirmenköy Fevzipaşa mahallesinde 8 sandıkta 2.709 seçmen
Değirmenköy İsmetpaşa mahallesinde 8 sandıkta 2.612 seçmen
Fatih mahallesinde 16 sandıkta 5.280 seçmen
Fenerköy mahallesinde 4 sandıkta 1.246 seçmen
Gazitepe mahallesinde 3 sandıkta 989 seçmen
Gümüşyaka mahallesinde 22 sandıkta 7.360 seçmen
Kadıköy mahallesinde 4 sandıkta 1.185 seçmen
Kavaklı Hürriyet mahallesinde 4 sandıkta 1.367 seçmen
Kavaklı İstiklal mahallesinde 5 sandıkta 1.576 seçmen
Kurfallı mahallesinde 2 sandıkta 499 seçmen
Küçükkılıçlı mahallesinde 1 sandıkta 277 seçmen
Küçüksinekli mahallesinde 1 sandıkta 129 seçmen
Mimarsinan mahallesinde 59 sandıkta 19.778 seçmen
Ortaköy mahallesinde 9 sandıkta 3.085 seçmen
Piri Mehmet Paşa mahallesinde 19 sandıkta 6.344 seçmen
Sayalar mahallesinde 3 sandıkta 808 seçmen
Selimpaşa mahallesinde 45 sandıkta 17.573 seçmen
Semizkum mahallesinde 12 sandıkta 3.828 seçmen
Seymen mahallesinde 3 sandıkta 901 seçmen 
Yeni mahallede 96 sandıkta 32.377 seçmen 
Yolçatı mahallesinde 1 sandıkta 316 seçmen
Cezaevinde 29 sandık ve 1 gezici sandık 

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