Silivri'de 149 bin 563 kişi oy kullanacak
Silivri'de 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 149 bin 563 seçmen oy kullanacak. Mahalle mahalle kurulacak sandık ve seçmen sayıları
İşte mahalle mahalle seçmen sayısı:
Akören mahallesinde 4 sandıkta 1.252 seçmen
Alibey mahallesinde 41 sandıkta 13.949 seçmen
Alipaşa mahallesinde 3 sandıkta 799 seçmen
Bekirli mahallesinde 1 sandıkta 204 seçmen
Beyciler mahallesinde 4 sandıkta 1.192 seçmen
Büyükçavuşlu mahallesinde 8 sandıkta 2.575 seçmen
Büyükkılıçlı mahallesinde 3 sandıkta 1.024 seçmen
Büyüksinekli mahallesinde 2 sandıkta 396 seçmen
Cumhuriyet mahallesinde 20 sandıkta 6.856 seçmen
Çanta Balaban mahallesinde 10 sandıkta 3.299 seçmen
Çanta Sancaktepe mahallesinde 14 sandıkta 4.678 seçmen
Çayırdere mahallesinde 4 sandıkta 1.266 seçmen
Çeltik mahallesinde 3 sandıkta 893 seçmen
Danamandıra mahallesinde 3 sandıkta 941 seçmen
Değirmenköy Fevzipaşa mahallesinde 8 sandıkta 2.709 seçmen
Değirmenköy İsmetpaşa mahallesinde 8 sandıkta 2.612 seçmen
Fatih mahallesinde 16 sandıkta 5.280 seçmen
Fenerköy mahallesinde 4 sandıkta 1.246 seçmen
Gazitepe mahallesinde 3 sandıkta 989 seçmen
Gümüşyaka mahallesinde 22 sandıkta 7.360 seçmen
Kadıköy mahallesinde 4 sandıkta 1.185 seçmen
Kavaklı Hürriyet mahallesinde 4 sandıkta 1.367 seçmen
Kavaklı İstiklal mahallesinde 5 sandıkta 1.576 seçmen
Kurfallı mahallesinde 2 sandıkta 499 seçmen
Küçükkılıçlı mahallesinde 1 sandıkta 277 seçmen
Küçüksinekli mahallesinde 1 sandıkta 129 seçmen
Mimarsinan mahallesinde 59 sandıkta 19.778 seçmen
Ortaköy mahallesinde 9 sandıkta 3.085 seçmen
Piri Mehmet Paşa mahallesinde 19 sandıkta 6.344 seçmen
Sayalar mahallesinde 3 sandıkta 808 seçmen
Selimpaşa mahallesinde 45 sandıkta 17.573 seçmen
Semizkum mahallesinde 12 sandıkta 3.828 seçmen
Seymen mahallesinde 3 sandıkta 901 seçmen
Yeni mahallede 96 sandıkta 32.377 seçmen
Yolçatı mahallesinde 1 sandıkta 316 seçmen
Cezaevinde 29 sandık ve 1 gezici sandık