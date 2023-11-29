Silivri'de göle dönen sokaklar havadan görüntülendi
İstanbul Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
İstanbul Silivri’de sağanak yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri Altınorak’ta şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü. Birçok evi su basan bölgede, araçlar da su altında kaldı. Su ile dolu cadde ve yollar havadan görüntülendi.