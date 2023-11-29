Silivri'de göle dönen sokaklar havadan görüntülendi

İstanbul Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Silivri'de göle dönen sokaklar havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul Silivri’de sağanak yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri Altınorak’ta şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü. Birçok evi su basan bölgede, araçlar da su altında kaldı. Su ile dolu cadde ve yollar havadan görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman