Silivri 'de kadına yönelik şiddete hayır konulu panel düzenlendi

Silivri Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” konulu bir panel düzenledi. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen panele Avukat/Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Belediyesi Gülsen & Ökkeş Nakıpoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi Psikoloğu/Aile Terapisti Yunus Vuran, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Uzman Sosyoloğu Eda Kosifoğlu ve Silivri’de yaşayan çok sayıda kadın katıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Düzenlenen panel kapsamında Silivri Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi Psikoloğu/Aile Terapisti Yunus Vuran “Psikolojik Şiddetin Doğuşu” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Uzman Sosyoloğu Eda Kosifoğlu “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Verilen Hizmetler” ile ilgili sunum yaptı. Son olarak Avukat/Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın ise “Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutu” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Panel programının sonunda; Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eren Ermiş, Silivri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Meral Kaymak ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici tarafından panel konuşmacıları Avukat/Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi Psikoloğu/Aile Terapisti Yunus Vuran ve Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Uzman Sosyoloğu Eda Kosifoğlu’na plaket takdim edildi.