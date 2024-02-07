Silivri’de ‘O Sesi Duyan Var’ Belgeselinin Gösterimi Yapıldı

Silivri Belediyesi 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları ve depremzedeleri unutmadı. Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anma programı ve “O Sesi Duyan Var” belgeselinin gösterimi yapıldı. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleşen programda Silivri Afet Koordinasyon Merkezinin faaliyetleri, olası afetlere yönelik hazırlıklar ve Silivri Belediyesinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların özeti gösterildi. Hataylı depremzede vatandaşların anlatımıyla gerçekleşen belgesel gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

BİLİCİ: “BOĞAZLARIMIZ DÜĞÜMLENEREK SPOR SALONLARINI DOLDURDUK”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde; Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın önderliğinde geçtiğimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmak için hep birlikte boğazlarımız düğümlenerek spor salonlarını doldurmuştuk. İlk kapıdan giren ürünler ikinci kapıdan tırlar olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize gitti. Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret ettiğimizde her ne kadar hüzünle anıyor olsak da artık yavaş yavaş bölgede hayatın normale döndüğünü gözlemledik. Devletimiz, büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz tüm organlarıyla bölgede varlıklarını göstermeye devam ediyor. Bugün depremzede kardeşlerimizin Silivri ile kurdukları gönül bağlarını hep birlikte izleme fırsatımız olacak” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARI SEL OLUP AKTI”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Asrın felaketini yaşadığımız acı günün üzerinden tam bir yıl geçti. Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle enkaz başında ‘sesimi duyan var mı?’ diye enkaz başında bağıran kişilere; ‘Evet o sesi duyan var’ diyerek bir belgesel hazırlandı. Deprem anında Silivri Kaymakamlığı, Türk Kızılayı ve Silivri Belediyesi olarak önemli bir koordinasyonu sağladık. Ama işin en büyük kısmını yardımlarını sel olup akıtan Silivrili hemşehrilerimiz yaptı. Bu millet devletiyle beraber her zaman, en zor zamanlarında Zümrüdüanka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğabilmiş bir millettir. Bugün burada Silivri Arama Kurtarma Ekiplerinden (SAK) yiğit kardeşlerimiz var. Onların yapmış olduğu hem arama kurtarma çalışmalarından hem de deprem bilinci ve afet bilincinin oluşmasında yapmış olduğu çalışmalardan ötürü onlarla gurur duyuyorum. Hepsini tebrik ediyor ve hepsini kutluyorum. SAK Ekibi öncü, örnek ve önder çalışmalarıyla nereye gitsek bizim göğsümüzü kabartan çalışmalara imza attılar. Silivri Belediyesi olarak; Kumlu, Defne ve Belen’de faaliyet gösterdik. Kumlu ve Belen ilçelerimizle kardeş şehir olduk. Anımız bir, acımız bir, adımız bir diyerek deprem bölgesinden 1 yıldır elimizi hiç çekmedik. Deprem bölgesine gidişlerimiz fotoğraf çektirme veya kamuoyunda reklam yapma şeklinde değil yürekten ve candan, oradaki acıları hissederek yaptığımız ziyaretlerdi. Hatay’daki 5.000 çocuğumuzun çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Depremin yıl dönümünde Kumlu ve Belen ilçelerimizdeki 150 üniversite öğrencimizin hesaplarına 5.000 TL yolladık. Silivri Belediyesi olarak 1 yıldır deprem bölgesindeyiz ve yaralar sarılana kadar orada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TOĞAN: “SİLİVRİ LAFLA DEĞİL İCRAATLA KENDİNİ GÖSTERMİŞTİR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Deprem bölgesinde devletimiz bölgenin yeniden inşa ve ihya edilmesi konusundaki çalışmalarında hiç vakit kaybetmedi. Devletimiz bu sene itibariyle yaklaşık 50.000 konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim etti. Son depremzede de evine kavuşana kadar devletimizin çalışmaları devam edecektir. Silivri olarak Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Kızılayın iş birliğiyle deprem bölgesine yaklaşık 300 tır yardım gönderme imkânımız oldu. Bu yardımlar az ve çok demeden spor salonlarını dolduran Silivrili hemşehrilerimizin katkıları sayesinde oldu. Silivri her alanda olduğu deprem esnasında da lafla değil icraatla kendini göstermiştir. Hem yerel idaremiz hem de merkezi idaremiz kendilerini ön plana çıkaran bir duruş sergilemiştir. Başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere belgeselde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, siyasi parti temsilciler, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.