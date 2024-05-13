Silivri'de Öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Semineri
Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bir sağlık semineri düzenledi.
Seminerin ana konusu, özellikle yaz aylarında daha sık rastlanan ve taşıyıcı keneler aracılığıyla bulaşan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" hastalığı oldu. Etkinlikte, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Seminer, öğrencilerin yanı sıra okul personelini de bilinçlendirmeyi amaçlıyor.