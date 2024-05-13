Silivri'de Öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Semineri

Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bir sağlık semineri düzenledi.

Silivri'de Öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Semineri
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Seminerin ana konusu, özellikle yaz aylarında daha sık rastlanan ve taşıyıcı keneler aracılığıyla bulaşan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" hastalığı oldu. Etkinlikte, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Seminer, öğrencilerin yanı sıra okul personelini de bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb