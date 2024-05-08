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- Silivri'de Okul Sporları Heyecanı Son Buldu: Futbol Turnuvasının Şampiyonları Belli Oldu
Silivri'de Okul Sporları Heyecanı Son Buldu: Futbol Turnuvasının Şampiyonları Belli Oldu
Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen Silivri Okul Sporları Genç Erkekler ve Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla sona erdi.
Genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde çekişmeli maçlar sergilendi.
Genç Erkekler Kategorisinde Şampiyon Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi
Futbol turnuvasında genç erkekler kategorisinde Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yusuf Sarıbekir MTA Lisesi ikinci sırayı alırken, Şerife Baldöktü MTA Lisesi üçüncülükle turnuvayı tamamladı.
Yıldız Erkeklerde Zirve Ertuğrulgazi Ortaokulu'nun
Yıldız erkekler kategorisinde ise Ertuğrulgazi Ortaokulu, turnuvanın şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu ikinciliği elde ederken, İBB Abdülezelpaşa Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.