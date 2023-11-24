Silivri'de öldürülen Sevgi Demirci ve çocuklarının cenazesi 6 ay sonra defnedildi

Çatalca’da 2021 yılında aniden ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve çocukları Eren (19) ve Rümeysa Polat (13) için yakınları önce polis ekiplerine ardından da bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa başvurdu. Bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Değirmenköy’de yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocuklarına ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu. Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayı gerçekleştirdikleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Ünal Y., Ömer Y., Duran K., Mehmet K., Hasan K., Zeynep K., ve Gülsen Y. göz altına alındı. Yapılan sorgulama işleminde bu cinayetlerin dışında 2 cinayetin daha işlendiği ortaya çıkmıştı. Ünal Y. ve Ömer Y.’nin ortağı oldukları ancak daha sonra işlerin kötü gitmesi nedeniyle araları açılan Sevgi Demirci’nin kocası Mücahit Polat’ı öldürdükleri belirlendi. Daha sonra Sevgi Demirci’nin gönül ilişkisi yaşadığı ve İstanbul’a kaçtığı Erdoğan Polat’ı da aynı aileden Hasan K.’nın öldürdüğü ve Silivri’de gömdükleri tespit edildi. Erdoğan Polat’ın öldürülmesinin ardından Ünal Y. ile gönül ilişkisi yaşayan Sevgi Demirci ise pandemi döneminde çocukları Eren ve Rümeysa ile birlikte Ünal Y. ve Ömer Y.’nin çiftlik evinde kaldığı sırada öldürüldükleri ve sonrasında gömüldükleri tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’nda yaklaşık 6 aydır süren incelemenin ardından bulunan kemiklerin Sevgi Demirci ve çocukları Eren ve Rümeysa Polat’a ait oldukları kesinleşti ve cenazeler aileye teslim edildi.

Biz bakmaya kıyamadık şimdi canlarımızı toprağa veriyoruz

Cenazeleri teslim alan Sevgi Demirci’nin kardeşi Sevim Kılıç “Sonuç kesinleşti cenazelerimizi aldık inşallah mekanları cennet olsun. Yerlerine yerleştireceğiz inşallah. Biz kıyamadık bakmaya toprağa koyacağız canlarımızı. Kayboldular biz son olarak bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurduk. Bir buçuk sene sonra cenazelerini bulduk. 6 aydır da Adli Tıp Kurumundaydı. Dün teslim aldık cenazelerimizi. Bütün kemiklerini kırmışlar. Bunları onlara yapanlarında kemikleri kırılsın inşallah. Rabbime havale ediyorum onları içeride bulunan mahkûmlardan da rica ediyorum onlarında kemiklerini kırsınlar. Sağlam kemik diye bir şey bırakmamışlar” diye konuştu.

19 yaşında ki yeğenimi çocuk tabutuna koymuşlar

Yaşanan duruma isyan eden Sevgi Demircinin diğer kardeşi Hüsne Koç, “Kardeşimi yeğenlerimi öldürenler oradan çıkmasınlar onlar da orada ölsünler. Benim yeğenimin hiçbir suçu yoktu. Benim yeğenim 1.70 boyunda iri yarı bir insandı ama benim yeğenimi şimdi çocuk tabutuna koymuşlar. Diğer yeğenimi de anasının yanına koymuşlar. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin Allah onları da oradan çıkarmasın. Önce kayıp olarak arıyorduk ama öldürüp gömmüşler haberimiz olmadı. 6 ay oldu. Normal bir ölüm değil. Her gün ağlıyoruz. Kardeşim 38 yaşındaydı yeğenim 19 yaşındaydı diğer yeğenim 13 yaşındaydı o çocukların ne suçu vardı. Eniştemin ne suçu vardı tek suçu eniştem bunlara ekmek yedirdi. Onları eniştem büyüttü” dedi.

Sevgi Demirci ve çocuklarının cenazeleri İkitelli de bulunan Şenevler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na götürüldü.