Silivri'de Umut Var: Bora Balcıoğlu Kadınlarla Buluştu

Silivri'de seçim atmosferi ısınırken, CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin geleceği için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Balcıoğlu, bu kez Silivri Çanta Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlarla bir araya gelerek, "Geleceğin Silivri'si" vizyonunu paylaştı. Etkinliğe Balcıoğlu'nun eşi Sena Balcıoğlu da katıldı.



Balcıoğlu, Silivri'nin geleceği için kadınların ve gençlerin önemini vurguladı. Herkesin özgürce yaşayabileceği, kendilerini güvende ve değerli hissedebileceği bir Silivri vizyonunu paylaştı. Ayrıca Balcıoğlu, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi. Silivri'de kadın kooperatiflerinin sayısını artırarak, bu kooperatiflerin üretime daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak için kapsamlı bir destek programı hazırladıklarını duyurdu. Bu program, danışmanlık ve eğitim hizmetleri, yeni pazarlama kanallarının oluşturulması ve üretim kapasitelerinin artırılması için yatırımları kapsıyor.



Belediye Başkanı Adayı Bora Balcıoğlu, konuşmasında Çanta Mahallesi'nde kadınların sosyalleşebileceği ve spor yapabileceği alanların eksikliğinin farkında olduğunu ve bu sorunu çözmek için projelerinin olduğunu belirti. 1 Nisan'dan sonra, bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğini anlattı.

Bora Balcıoğlu, "Kadınların özgürlüğü, toplumun özgürlüğünün temelidir" mesajını yineleyerek kadınların seslerini duyarak, onların öneri ve ihtiyaçlarına her zaman kulak vereceğinin altını çizdi.



Balcıoğlu'nun "Geleceğin Silivri'si" vizyonu, kadınlar tarafından büyük ilgi ve destekle karşılandı. Kadınların ve gençlerin toplumda güçlendirilmesi, sosyal ve ekonomik hayatta aktif roller üstlenmeleri konusundaki bu odaklanma, Balcıoğlu'nun seçim kampanyasının merkezinde yer alıyor.

