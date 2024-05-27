Silivri'de Ustalara Saygı Dayanışma Yemeği: Türk Halk Oyunlarına Adanmış Bir Gece

Ahenk Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Konur, gecenin önemine dair duygularını şöyle ifade etti: "Bunun adı SEVDA! Tutkunu olduğum halk danslarına gönlümü kaptıralı yaklaşık 30 yıl oldu. Poturu ayağıma, kartal kanadını sırtıma geçirdiğim ilk gün anlamıştım bir daha hiç çıkarmayacağımı... Benim yaşadıklarımın aynısını yaşamış, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustalarım, büyüklerim, arkadaşlarımla sevdalarımızı birleştirdik. Gecemize değer katan her bir dostumuza nasıl minnettarım anlatamam. Bu anlamlı gecenin hayata geçmesinde emekleri olan tüm Ahenk Sanat ailesine ve şehrimize birlikte başaracaklarımızın sınırı olmadığını hatırlatan sayın Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'na en kalbi duygularımla teşekkür ederim."

Geceye katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise, etkinliğin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Silivri Ahenk Sanat Kulübü’nün düzenlediği Ustalara Saygı Dayanışma Yemeği’ne katılım gösterdik. Ülkemizin tüm bölgelerinden Türk Halk Oyunları’nın duayenlerini ilçemizde bir araya gelmesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı geceye bizleri davetleri ve sıcak karşılamaları için Silivri Ahenk Sanat Kulübü Başkanı Ferdi Konur’a ve yönetim kuruluna yürekten teşekkür ediyorum."