Silivri'de Yılan Paniği: Havalar Isındıkça İhbarlar Çoğalıyor

Silivri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahallede yılan ihbarları artmaya başladı. Vatandaşlar, yılanları evlerinde ve bahçelerinde görmeye başladıkça panik yaşamaya başladı.

Silivri'de Yılan Paniği: Havalar Isındıkça İhbarlar Çoğalıyor
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Silivri’de havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahallede yılan ihbarları artmaya başladı. Vatandaşlar, yılanları evlerinde ve bahçelerinde görmeye başladıkça panik yaşamaya başladı. Son olarak Fatih Mahallesi'nde bir eve giren yılan, mahallede büyük bir korkuya neden oldu.

Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yılanı dikkatlice yakalayarak doğaya saldı. Ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesi, mahalle sakinlerini rahatlattı.

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