Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Denetimler

Silivri Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok başarılı sonuca ulaşıldı.

Denetim Verileri

GBT Sorgulaması Yapılan Kişi: 12.301

Araç Kontrolü: 2.143

Aranan Şahıs: 28

Gözaltı Sayısı: 8

Yoklama Kaçağı: 37

Yakalanan Silah: 2

Yakalanan Uyuşturucu: Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve diğer maddeler

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 12.301 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Bu kapsamda, 2.143 araç kontrol edildi ve 28 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 8 kişi gözaltına alınırken, 37 yoklama kaçağı tespit edildi.

Operasyonlar sırasında 2 silah ele geçirilirken, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve diğer yasadışı maddeler de bulundu.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halkın güvenliği için büyük bir titizlikle görev yapan emniyet ekipleri, başarılı denetimlerle dikkat çekmeye devam ediyor.