Silivri Karate Spor Kulübü 10 yaşında

Silivri Karate Spor Kulübü ailesi, hafta sonu 2024-1 Dönem kuşak ve diploma töreninin yanı sıra bir de 10. yıl dönümünü kutladı.

Antrenör Serkan Tekgül, yaptığı paylaşımda şu sözlerine yer verdi: “Bugün kulübümüzün 2024-1 Dönem kuşak ve diploma töreni ve Silivri Karate Spor Kulübümüzün 10. Yıl kutlamalarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Bu güzel ve anlamlı günümüzde yanımızda olup bizlere destek olan başta Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ümit Yılmaz, Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dakes , Sevim Avni Çogal İlkokulu Müdürü Yusuf Guven , Ertuğrulgazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat, Cagribey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman, Nurullah Baldöktü İlkokulu Müdürü Serhan Baykal, Silivri İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Ölçüm , Silivri Eğitime Destek Platformu Başkanı Şerafettin Yıldırım, Silivri'nin güreşteki milli gururu üstadımız İsmet Karabulut, Silivri Eğitim Bir Sen Temsilcisi Erdal Karabacak, Silivri Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yemen Erden'e ve velilerimize, gelemeyip desteklerini bildiren değerli hocalarım ve büyüklerime teşekkür ederim.