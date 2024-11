Silivrili Nevyork Old Boys Takımı Şampiyon!

Antalya’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasında Silivrili Nevyork Old Boys takımı, rakiplerini farklı skorlarla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Her yıl geleneksel olarak organize edilen 55 yaş üstü veteranlar turnuvasında, bu yıl da Silivri fırtınası esti.

Turnuva, Antalya’nın Kaya Palazlı Otel sahalarında, organizatör Ayhan Dolma’nın öncülüğünde gerçekleştirildi. Silivri, 35 kişilik karma bir oyuncu kadrosuyla katıldığı turnuvada, büyük bir mücadele örneği sergiledi. İlhan Tekin’in teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Silivrili veteranlar, turnuvanın favorileri arasında yer alıyordu. Silivri takımı, turnuva boyunca rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek şampiyonluk hedefini gerçekleştirdi. İlk maçında Ukrayna Masterler ile karşılaşan Silivri, güçlü bir oyunla rakibini 5-1 mağlup etti. İkinci maçında London Masterler ile mücadele eden takım, bu maçı da 3-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Finalde Kanada Masterler ile karşılaşan Silivrili oyuncular, zorlu geçen maçı 3-2’lik skorla kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva boyunca gösterdikleri azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Silivrili veteranlar, hem sahada hem de saha dışında dostluk mesajları vererek sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdiler. Şampiyonlukları, hem yerel hem de uluslararası düzeyde futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı.

Bu tür organizasyonlar, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını, dostluk ve birliktelik sağladığını bir kez daha kanıtladı. Silivrili Nevyork Old Boys takımı, bu zaferle birlikte gelecek yıllardaki turnuvalar için de umut verici bir performans sergilemiş oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında oyuncular ve teknik ekip, bu başarıyı tüm Silivri halkına adadıklarını belirttiler. Silivri’nin bu başarısı, yerel spor camiasında büyük bir sevinçle karşılanırken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden takımlarını kutlayarak desteklerini ilettiler. 55 yaş üstü veteran futbolcular için düzenlenen bu turnuva, sporun yaş sınırını aşarak her yaştan insanın bir araya gelmesini sağlıyor ve keyifli anlar yaşatıyor. Silivrili Nevyork Old Boys, önümüzdeki yıllarda da benzer başarılar elde etmeyi hedefliyor ve futbolseverlerin gönlünde taht kurmaya devam edeceğe benziyor.

