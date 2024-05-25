Silivrispor Eski Başkanı Taylan Güraslan ve Sevcan Müsellim'in Nikah Töreni

Bu özel günlerinde Güraslan çiftini yalnız bırakmayan seçkin davetliler arasında işadamları, meclis üyeleri, STK ve oda başkanları, spor kulübü başkanları ile Silivri Belediyesi eski başkanı Özcan Işıklar da yer aldı.

İş dünyasından Suat Sarıoğlu, Cüneyt Kaya, Fatih Yıldız ve Mürsel Türk gibi isimler de törene katılarak mutluluklarını paylaştı.

Nikah şahitliğini Arife Genç, Özcan Işıklar ve Tufan Ergin’in yaptığı tören, spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, davetliler de bu özel günün tadını çıkardı.

Güraslan çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.