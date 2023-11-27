Simge Kandemir adaylık için başvurdu

İstanbul Serbest Muhasebei Mali Müşavirler Odası Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, belediye meclis üyesi adayı olabilmek için dosya verdi. Başvuru dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür'e sunan Kesen, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"İdealizm ve liyakat anlayışı ile çıktığım bu yolda Silivrimiz için şimdiye kadar çok çalıştık. Ancak; yılmadan daha da çalışmayı amaçlıyoruz. Silivri Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüze, bu yolda beni sevgiyle kucakladıkları için minnettarım. Birlikte içeride ve dışarıda her zaman büyük bir mücadele verdik. Atatürk Cumhuriyetçiliği’nin mücadelesini verdik. Demokrasinin, laikliğin, adaletin, eşitliğin, insan haklarının, mücadelesini verdik. Ben bu mücadeleden her zaman gurur duyan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak Silivri Cumhuriyet Halk Partimizin Belediye Meclis Üyeliği’ne Aday Adayıyım. Ve asıl mücadelemiz şimdi başlıyor değerli dostlar…"