Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Vatan Taksi Durağı'nın açılışını yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan taksici esnafına verdiği sözü gerçekleştirdi; yaz-kış rahat hizmet verebilecekleri, daha konforlu ve modern duraklar inşa edildi.

Sincan Belediyesi, taksici esnafının daha konforlu ve sağlıklı şartlarda hizmet vermesi için yeni taksi durakları inşa ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla yerinde yapılan incelemelerle taksicilerin temel ihtiyaçları tespit edildi. Ardından yaz-kış ev rahatlığında bir çalışma ortamı sunan modern duraklar inşa edilmeye başlandı.

Vatan Taksi durağı açıldı

Atatürk Mahallesinde bulunan Vatan Taksi Durağının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın ve taksici esnafı katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ercan şunları söyledi:

“Temelli’den Saraycık’a, merkezden Orta Pınar TOKİ’ye kadar hamdolsun yapılan duraklarımız 10 tane olmuştur. Büyükşehir’in ise sadece bir tane var. Biz bunu Büyükşehir’in 60’ta bir bütçesiyle yaptık. Kreşlerimizi havuzlarımızı, millet kıraathanelerimizi, Eko-Çiftliğimizi, Sincan Parkı, Arasta Sincan’ı, Fatih Kültür Kongre Merkezi’ni saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetlerimiz var. 2023’te yatırım oranımız 50.86, büyükşehirlerde 40-50’yi yakalamak çok kolaydır ama ilçelerde bu inanılmaz bir rakamdır. Hamdolsun bunun gururunu yaşıyorum. Biz bunları yapıyoruz, büyükşehir bizde olsa neler yaparız neler. Yeniden inşa ederek esnafımızın kullanımına sunduğumuz yeni taksi durağımız taksici kardeşlerime hayırlı olsun.”

Taksi durakları kapalı ve açık dinlenme alanları, tuvalet ve mutfak bölümleri ile taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Taksici esnafından Başkan Ercan’a teşekkür

Açılışı gerçekleşen Vatan Taksi Durağının esnafı “Bizlere rahat çalışma ortamı sunan başkanımıza teşekkür ediyoruz” sözleriyle duraklarının yenilenmesiyle ilgili duydukları memnuniyeti dile getirdiler.