Ankara’nın Sincan ilçesinde Yozgat’ın köy dernekleri tarafından ‘Arabaşı’ buluşması gerçekleştirildi.

Sincan’da ‘Arabaşı’ buluşması düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un da katılımıyla gerçekleşen buluşma, Yozgat’ın köy dernekleri tarafından tertip edildi.

Damak çatlatan ‘Arabaşı’ndan tadan Belediye Başkanı Ercan, “Sincan Yozgatlılar Derneği ve köy derneklerimize düzenlemiş oldukları bu anlamlı buluşma ve yörenin meşhur coğrafi işaretli lezzeti Arabaşı ikramlarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi artırsın, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tamamlandı.