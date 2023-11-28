Sındırgı'da otomobili soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının faili polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri zanlının evinde yaptıkları aramalarda 140 bin lira suçtan elde edildiği düşünülen para ile ruhsatsız silahlar, ziynet eşyası, çalıntı olduğu düşünülen malzeme ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda şüphelinin S.D. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramalarda; çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet 37 gram burma altın bilezik, 1 adet 14,9 gram altın zincir ve 1 adet 9,3 gram altın yüzük, 140 bin 40 TL suçtan elde edilmiş olabileceği değerlendirilen nakit para, 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 80,70 gram esrar, 40 adet sentetik ecza, 2,12 gram taş kokain, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet eskimiş toplu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet matkap, 4 adet oto teyp, 1 adet bağ makası ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Çalıntı eşyalar muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli S.D. gözaltına alındı.