Sındırgı'da yeni Başkan Serkan Sak göreve başladı

Sındırgı Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi, Belediye Başkanlığına seçilen Serkan Sak, görevine başladı.

Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde Başkan Sak, Belediye Başkanlığını devraldığı Ekrem Yavaş’a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz ve demokratik bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Sak, "Hangi vatandaşımızın hangi belediye başkan adayını desteklediği önemli değil. Bizler Sındırgı’nın evladıyız. Sındırgı’da projelerimizi gerçekleştirerek öncelikle gençlerimiz için istihdam sözümüzü tutacağız. Geçmişe sünger çekip geleceğe bakacağız. Bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ederiz. İsrafsız bir belediyecilik için söz verdik, sözümüzü tutacağız" dedi.

Ekrem Yavaş’ da üç dönem boyunca birçok çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Serkan Sak’a görevinde başarılar diliyorum. Başkanlık süresince bizlerin yapabileceği her türlü projede destekçileri olacağız. Sındırgı’dayız. Tecrübemizle kendileri de isterse her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Sak, Ekrem Yavaş’a çiçek vererek belediye binasından uğurladı.