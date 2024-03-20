Şirintepe'ye kreş yapılacak

Şirintepe Mahallesine hayırsever iş adamı tarafından kreş kazandırılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile iş adamı Ertuğrul Kolaylı arasında kreş yapımı için protokol imzalandı. İzmit Belediyesinin Ekopark içerisinde tahsis ettiği yere yapılacak olan kreşe, Ertuğrul Kolaylı’nın vefat eden annesi Havva Kolaylı’nın adı verilecek.

"Çocuklarımıza her yönden destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Protokol ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerinde durduğumuz projemiz kreşlerimiz. Sayılarını artırmak için sürekli çabalıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımıza her yönden destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün güzel ve hayırlı bir işe imza atıyoruz. Şirintepe Mahallemize çok güzel bir sürprizimiz var. Şirintepe Mahallesinde Ekopark içerisinde bin 400 metrekarelik parselde 213 metrekare alana sahip 3 derslikli bir kreş inşa edeceğiz. Bağışçımız sevgili Ertuğrul Kolaylı nezdinden aile bireyleriyle birlikte rahmetli annesi Havva Kolaylı adına kreş yapılacak" dedi.

Çalışmalar nisan ayında başlayacak

Kreşte çalışmaların nisan ayında başlayacağını söyleyen Hürriyet, "2-3 ay içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz. Yeni dönem eğitim dönemine yetiştirip çocuklarımızı kabul etmeye başlayacağız. Kreşimiz, Şirintepe Mahallesine hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Ekopark’ı bir macera parkı haline dönüştüreceğiz. Aynı zamanda oradaki sosyal tesisi de geri aldık ve Gülümse Kafe hizmetini götürdük. O bölge çok kapsamlı bir eğitim alanı, sosyal alan ve cazibe merkezi olacak. Ertuğrul Bey’in katkılarıyla çok önemli bir eğitim alanına dönüşecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Uzun yıllar hizmet etmesini ümit ediyorum"

Ertuğrul Kolaylı ise "2 yıl önce kaybettiğimiz annemiz Havva Kolaylı adına aile üyelerimizle birlikte böyle bir yatırım yapmak istedik. Sağ olsun Fatma Başkanım ve ekibi bize bir yer tahsis ettiler. Biz de nasip olursa nisan ayında çalışmalara başlayarak yeni eğitim dönemine hazır hale getireceğiz. İnşallah uzun yıllar hizmet etmesini ümit ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.