Şişli'de akılalmaz firar girişimi: Ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı

Şişli’de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de drenler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşamüstü Şişli Fulya’daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

Masrafları ödememek için kaçtı iddiası

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.