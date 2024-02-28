SOCAR Petrol Ticaret ve STAR Rafineri 2023 yılında da 'İhracatın Yıldızı' oldu

SOCAR Petrol Ticaret ve STAR Rafineri, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından verilen 2023 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde Mineral Yakıtlar kategorisinde ilk iki sırada yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden SOCAR Petrol Ticaret ve STAR Rafineri, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2023 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki ödülünün sahibi oldu. Mineral Yakıtlar kategorisinde SOCAR Petrol Ticaret birinci, STAR Rafineri ikinci olurken; şirketlerin ödüllerini SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov aldı.

Grup şirketleriyle, 2023 yılında da doğrudan ihracatı ve ihracatçı yerli sanayiciye destek olmaya devam eden grup, 2023 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nden iki ödül ile ayrılarak listede yerini korudu.

İKMİB, 2023 yılında fiili ihracat yapan 9 binin üzerinde üye firması ile ihracat lideri kimya sektörünün yıllık 30,6 milyar dolar ihracatına yaptığı büyük katkı sayesinde Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birlikleri arasında yer alıyor.