Söğütlü OSB'ye yoğun talep: 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı

Sakarya’nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için çıkılan ilk yer tahsis çağrısına oldukça yoğun talep geldi. İlçeye ve şehir istihdamına büyük katkı sağlayacak olan OSB için 200’ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yer talepleri için başvuruları toplamaya başlayan Sakarya’nın karma organize sanayi bölgesi Söğütlü OSB için çok sayıda talep alındı. 200’ün üzerinde yatırımcı firma başvuru şartlarının ulusal ve yerel basında ilan edilmesinin hemen ardından talepte bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, “Başvuruları ilan ettiğimizin üzerinden geçen kısa sürede çok sayıda sanayici yer tahsis başvurusunda bulundu. Şehrimizin ulusal karayolu hatları, demiryolu yük-yolcu hatları ve limanı ile sahip olduğu güçlü ulaşım altyapısının yanı sıra pazara yakınlığı, hammadde ve ara mamul temininde lojistik kolaylığı ile bölgemizde arsa fiyatlarının birçok yere göre çok uygun olması Söğütlü OSB’nin yatırımlar açısından çok cazip bir bölge olmasını sağlıyor. Hedefimiz Söğütlü Organize Sanayi Bölgesinde istihdamı ve üretimi artıracak firmalarla ihracat oranlarımızı yükselterek ülkemizin cari açığını kapatmaya katkı sağlamaktır. Bu minvalde oldukça seçici olduğumuzu vurgulamak isterim. Sadece ihracatın, istihdamın artmasına katkı sağlayacak mevcutta üretim yapan firmaları bekliyoruz” dedi.

Yer tahsisi konusunda tek yetkilinin OSB Yönetimi olduğunun altını çizen Gökhan Tiryaki, “Rant çevreleri buradan uzak dursun, zira burada kapasite raporu olmayan, üretim yapmayan firmaya ön tahsis yapılmayacaktır. Firmalara çalışan sayısı, ciro miktarı, ihracat oranı ve üretiminin niteliğine göre detaylı bir değerlendirme yapılmaktadır. Artan sanayici taleplerini fırsata ve ranta çevirmeye çalışan aracı kişi veya kişilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Söğütlü OSB Yönetim Kurulunun dışında herhangi bir kuruluş, şirket, şahıs söz sahibi değildir. Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan firmalara ön tahsis belgesini gönderiyoruz. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu onaylı belge taraflarına ulaşmadan herhangi bir ödeme yapılmamalıdır. Bu işlemler olmadan kişi ya da kişilerle görüşerek yer tahsisi sağlayabileceğini düşünen yatırımcılar mağdur olabilir. Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

40 firma sözleşmeye hazır”

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında firmaların son 3 yıl içerisindeki verilerine bakıldığında kapasite raporu, ciro rakamları ve istihdam sayısı ile organize sanayi bölgesi yönetimin hedefleri doğrultusunda olan 40 firma ile görüşmelerin yapıldığı ve bu firmalar ile bayram sonu sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği ifade edildi. Özellikle ihracat ağırlıklı üretim yapan sanayicilere ve buradaki nitelikli istihdama önem verdiklerini belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki aynı zamanda çalışan sayısı, ciro miktarı, ihracat oranı hedef dışında kalan firmaların ilk değerlendirmelere alınmadığını ifade etti.

Başvurular devam ediyor

OSB başvurularında yer ön tahsisi için ödenecek avans bedelinin (bir kısmı altyapı çalışmalarında kullanmak üzere) dönüm başına 1 milyon 500 bin olarak alınacağı bunun yüzde 30’luk kısmı başvuru onaylanmasında peşin, kalanı 2024 Aralık ayına kadar eşit taksitlerle ile ödenebileceği öğrenildi. Öte yandan, daha öncede açıklandığı üzere Söğütlü ilçesi Kantar ve Fındıklı Mahallelerinde kurulacak karma Organize Sanayi Bölgesi için planlama ve kamulaştırma çalışmaları sürüyor.