Sözünü aldığı pamuk şeker arabasına kavuştu: Mutluluğu gözlerinden okundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten pamuk şeker arabası isteyen 79 yaşındaki İbrahim Yoksul, öz kaynaklarla üretilen aracına kavuştu.

İzmit Belediyesi, vatandaşların yanında olup gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in Karamürsel ziyareti sırasında kendisinden pamuk şekeri arabası rica eden İbrahim Yoksul, sözünü aldığı arabasına kavuştu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Atölyesinde öz kaynaklar ile üretilen pamuk şekeri arabasını İbrahim Yoksul’a, Koordinatör Ozan Aksu takdim etti. Mutluluğu gözlerinden okunan 79 yaşındaki İbrahim Yoksul, ilgi ve alakalarından dolayı Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.