Sporcular, Suudi Arabistan'da uçurum dalışı yapılabilecek alanları keşfetti

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2024 sezonu öncesinde uçurum dalışçıları Catalin Preda ve David Colturi, dünyada yüzölçümü en büyük nehirsiz ülke Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde dalış deneyimi arayışına çıktı. 5 gün boyunca zorlu ve engebeli yolları aşarak keşif yapan ikili, Suudi Arabistan’ın vadi içlerinde dalış yapan ilk sporcular oldu.

Red Bull sporcusu Catalin Preda ve ABD’li uçurum dalışçısı David Colturi, Red Bull Cliff Diving 2024 sezonu öncesi Suudi Arabistan’da bir araya geldi. İkili, Suudi Arabistan’ın Cazan eyaletinde 5 gün boyunca Lajab ve Al-Rough Vadisi’nin güzel kanyonları, derin vadileri, şelaleleri ve balıklara ev sahipliği yapacak kadar derin tatlı su havuzlarını ve uçurum dalışı yapılabilecek alanları keşfetti.

Red Bull Ciff Diving Dünya Seri’sinde iki kez etap birinciliği elde eden genç sporcu Catalin Preda yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala yaşadıkları deneyimle ilgili, “Doğayı ve görkemli manzarayı yerinde görmek çok güzeldi. Öncesinde birkaç resim gördükten sonra çıplak gözle bu güzelliğe yakından şahitlik etmek kesinlikle akıl almazdı. Alanı test etmek, tüm koşulları kontrol etmek ve buraya yapmak için geldiğimiz şeyin gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek benzersiz bir deneyimdi” dedi.

Başarılı sporcular, 2,15 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük nehirsiz ülkesi olan ve yağışların yok denecek kadar az olması nedeniyle göllerin ya da gür doğal bitki örtüsüne sahip alanların bulunmadığı Suudi Arabistan’da, dalmak için gizli havuzlar aradı. Sporcular, ülkenin tarımsal kalbi olan ve yüksek kaliteli meyve üretimiyle dikkat çeken Cazan’da, aradıkları saklı cenneti, tatlı su sağlayan iki vadi ve bazı dramatik manzara noktaları şeklinde buldu.

34 yaşındaki ABD’li sporcu David Colturi deneyimleriyle ilgili, “Al Rough Vadisi’nde yukarı doğru dikkatli ilerlemeyi gerektiren eğimli bir uçurum varken Lajab Vadisi’nde ise çok daha kontrollü ilerlenebiliyordu. Kayalıklar, 13 metrelik eğimli duvarlar ve sonra da 20 metre civarında yüksek bir tünek vardı. 15 yıldır uçurum dalışı yapıyorum, sanatımızı böylesine güzel bir yerde icra etmek eşsiz ve harika bir fırsattı” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan deneyimini “Zorlu ve macera dolu bir yolculuk. Gerçekten unutulmaz bir deneyim” olarak özetleyen Rumen sporcu Preda, bu yaz Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin 15. sezonuna hazırlanacak.