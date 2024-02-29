Su basan alt geçit kapatıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaya alt geçidini su bastı. Alt geçit yaya geçişine kapatıldı.

Su basan alt geçit kapatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaya alt geçidini su bastı. Alt geçit yaya geçişine kapatıldı.

Muratlı’nın tek yer altı yaya geçidinde her yağışta yaşanan su baskınlarına çözüm bulunamadı. Son olarak yine su basan alt geçit, güvenlik açısından yaya geçişine kapatıldı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

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Her yağışta oluşan yağmur birikintisinden dolayı yaşanan akıntılardan, alt geçitte yürümekte zorluk çektiğini belirten vatandaşlar; soruna çözüm bulunmasını istedi.