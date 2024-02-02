Şubat ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/02/2024 Pazartesi tarihine rastlayan Şubat Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Selimpaşa Kavşağı Projesi Kapsamında 165 Ada 1 ve 2 Parsel, 1366 Ada 3 Parsel, 3613, 3617 ve 9555 Parsel ile Tescil Harici Alanlara Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan bir adet itirazın görüşülmesi.

2- Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

4 - Silivri Belediyesinin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin olağan genel kurulunda belediyemizi vekaleten Ali ŞAHİN'in temsil etmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A. Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 7565 ada 4 parselin güneyinde ve batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

8- Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3398 ada 1 ve 2 parsellerin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

9 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 2 adet taşınmazın satışının görüşülmesi.

10 - Belediyemiz Meclis Üyelerine “Huzur Hakkı” ücretinin verilmesinin görüşülmesi.

11 - Güneş Enerjisi Sistemleri Yapımı kapsamında İlçemiz Selimpaşa Mahallesi GES Projesi Kredi Finansmanı ile ilgili protokol yapılması ve protokol/sözleşmek yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Belediyemizin üyesi bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin talebi olan: “Filistin’e Yönelik Yardım Projesi” ne belediyemiz tarafından yardım yapılmasının görüşülmesi.

13 -Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.