SUBÜ Filipinler'den 4 üniversite ile iş birliği yaptı

SUBÜ ile Filipinler Cumhuriyeti’nin dört üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle üniversiteler arasında eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmet çatısı altında birçok ortak çalışma yürütülebilecek ve öğrenci ile personel hareketliliği gerçekleştirilebilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) için Türkiye’de bulunan Filipinler Cumhuriyeti’nin dört üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imzalanan üniversiteler arasında Mariano Marcos Devlet Üniversitesi, Caraga Devlet Üniversitesi, Iloilo Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Mindanao Devlet Üniversitesi yer aldı. Protokollerin imza töreninde Filipinler Cumhuriyeti Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Dr. J. Prespero de Vera da bulundu. İmza töreninin ardından yapılan birim ziyaretleri ile misafirlere SUBÜ’nün laboratuvarları, atölyeleri, uygulama ve araştırma merkezleri, stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tanıtıldı.

Protokollerle üniversiteler birlikte akademik teşvik, Ar-Ge ve topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirebilecek. Ayrıca ortak konferanslar, araştırma faaliyetleri, kapasite geliştirme girişimleri, akademik materyal ve yayın paylaşımları, öğrenci ve personel hareketliliği yapılabilecek. Ulus ötesi eğitim ve kısa süreli kurslar geliştirilebilecek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri teşvik edilecek. Uluslararasılaşmaya özel bir önem verdiklerini ve kuruluşlarından itibaren çok sayıda ülkeden çok sayıda üniversite ile ikili iş birliklerine imza attıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu iş birliklerimizi aktif bir şekilde işleterek ülkemiz ve diğer ülkeler arasında başta bilimsel ve eğitimsel faaliyetler olmak üzere insani ilişkileri de geliştirerek gönül köprüleri oluşturuyoruz. Bunun faydasını ise birçok noktada görüyoruz. Üniversitelerin faaliyetleri ve ufku dar bir alana ve belli sınırlara hapsedilemeyecek kadar geniş. Bugün imzaladığımız protokoller aslında çok uzak coğrafyalardan iki ülkenin birlikte hareket edebilme kararlılığının ve üniversitelerin geniş ufkunun göstergesi oldu. Filipinler’den gelen hocalarımızı ve Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Sayın Vera’yı şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İmzaladığımız protokollerin hayırlı işlere ve birlikteliklere vesile olacağına yürekten inanıyorum. İlerleyen süreçte yeni iş birlikleri geliştirmeyi sürdüreceğiz. Protokollerimiz tüm paydaş üniversiteler için hayırlı olsun” diye konuştu.

Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Filipinler Cumhuriyeti Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Dr. J. Prespero de Vera, “EURIE’de yer alarak Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Marmara Kariyer Fuarı’nı da ziyaret ederek oldukça dolu ve hareketli bir gün geçirdik. Bölgedeki üniversitelerin rektörleri ile görüşme ve fikir alışverişinde bulunma şansı yakaladık. Programımızda davetleri üzerine SUBÜ’ye ayrı bir yer ayırdık. Üniversitenin çözüm ve beceri odaklı eğitim sistemine ilişkin bilgiler aldık ve birimlerde yürütülen çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Üniversitelerimizin SUBÜ ile iş birliği protokolü imzalamasını son derece kıymetli buluyorum. Hemen hemen her sahada farklı coğrafyalardan ekoller olarak birbirimize katacağımız çok değer ve birlikte yürüteceğimiz çok çalışma olduğuna inanıyorum. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.