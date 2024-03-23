SUBÜ'nün 145 öğrenci projesine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarının sonuçları açıklandı. SUBÜ öğrencilerinin toplam 145 projesi kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı toplam 145 proje, TÜBİTAK’ın ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında kabul edildi. Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Arifiye MYO, Denizcilik MYO, Ferizli MYO, Geyve MYO, Hendek MYO, Pamukova MYO, Sakarya MYO, Sapanca MYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje programlarda lisans ve ön lisans düzeyinden 139 proje 2209-A, lisans ve ön lisans düzeyinden 6 proje ise 2209-B olarak destek kazandı. Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler’ kategorisinde değerlendirilen bir üniversiteyiz. Bununla birlikte üniversitemizde proje kültürü de yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Çok sayıda dış kaynaklı programın desteğini almamız bunu gösteriyor. Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz artık proje kültürünün yeşerdiği bir ortamı solumaya başlıyorlar. Onların proje kültürü kazanması ülkemizin geleceğinin daha da parlak olmasının yolunu açıyor. Katma değerli ürünler üretmenin temel direklerinden birisinin proje kültürüne sahip olmak olduğunu düşünüyorum. Proje sayımızdaki büyük sıçramayı inşallah önümüzdeki yıllarda kabul oranlarımızda da göstermek istiyoruz. Emek veren her bir öğrencimize ve danışmanlık yapan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.