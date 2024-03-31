Süleyman Soylu oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, Gaziosmanpaşa'da oyunu kullandı.

Süleyman Soylu oyunu kullandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, Gaziosmanpaşa’da oyunu kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Dobruca Ortaokulu’nda kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah erken saatlerde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1104 nolu sandıkta kullandı.

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