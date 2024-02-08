Sultanbeyli'de hastane çalışanları kan bağışında bulundu

Sultanbeyli’de düzenlenen etkinlikte hastane çalışanları kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli’de Özel Saygı Hastanesi ve Kızılay işbirliğinde “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla kan verme etkinliği düzenlendi. Hastanedeki kan vermeye sağlığı elveren tüm çalışanlar ve doktorlar kan bağışında bulundu. Hastane misafirleri de bağışta bulunarak, projeye destek verdi.

“Bu proje ile bir can dahi olsa kurtarırsak ne mutlu bize”

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Ayyıldız, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastane çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de geçtiğimiz dönemlerde toplamda 23 defa acil hastalara kan vererek hayat kurtardığım için pek çok insanla kan kardeşiyim. Bizler de bu proje ile bir can dahi olsa kurtarırsak ne mutlu bize” dedi.

“Canımızla kanımızla Kızılay’a destek vermiş oluyoruz”

Etkinlikte konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Semih Emre Ayyıldız, “Her fırsatta Kızılay’dan yetkililer bizimle irtibata geçiyorlar. Her gün bu işin içinde çalışan sağlık çalışanları olarak şahsım, bir tıp hekimi olarak bütün ekibimizle bu desteği sunma gayreti içerisinde oluyoruz. Buraya ani bir doğumda kanaması olan anne de gelebiliyor, yoğun bakımda olan bir hastamızda da kan kaybı oluşabiliyor. Bizler de Kızılay’dan bu desteği talep ediyoruz. Kızılay en son teknolojik imkanlarla kanın işlenmesi, araştırılması, bulaş riski varsa ortadan kaldırılması gibi süreçleri hazırladıktan sonra bu kanları en güvenli şekilde bize gönderiyor. Bizler de hastalarımıza güven içerisinde naklediyoruz. Bugün de bizler canımızla kanımızla Kızılay’a destek vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Kızılay yetkilileri tarafından Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Ayyıldız’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.