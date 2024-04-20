Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sultanbeyli’de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Çoban hakimiyetindeki 34 ADK 469 plakalı otomobil ile 34 UD 1060 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı. Kazada sürücü Tekin Çoban ile bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil ile kamyonun çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.