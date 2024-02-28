Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun: 'Gençlerimize yatırım, geleceğimize yatırımdır'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle hayata ve eğitime dair sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, geleceğin mimarı gençlerin fikirlerini önemsediklerini bir kez daha belirtti.

Geleceğin mimari gençleri önemseyen, her fırsatta onlarla bir araya gelerek fikirlerini alan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez Şehit Erhan Dündar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Başkan Dursun, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirirken merak edilen soruları da yanıtladı.

“Burada Başkan yok, rahatça konuşabiliriz”

Gençlerle keyifli vakit geçiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Burada Başkan yok, rahatça konuşabiliriz. Sizlerle bir aradayken başkan kimliğini bir kenara koyuyor, bir büyüğünüz, bir arkadaşınızmış gibi hissediyorum. Sizlerin bakış açısı, bizler için çok önemli. Yapacağımız projeler ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlere görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekil veriyoruz. Yoğun tempomuza sizin keyifli sohbetinizle ara vermek bizlere enerji veriyor” diye konuştu.

Güçlü bireyler, güçlü Sultangazi

Eğitimin önemini bir kez daha vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Her şeyi sizler için yapıyoruz. Ayakları yere sağlam basan, güçlü bireyler yetişsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak alanlar açabiliyorsak başarılı olmuşuz demektir. Bu şehir için yapabileceğimiz en iyi şey; gençlerimize yatırım yapmaktır. Gençlerimize yatırım geleceğimize yatırımdır” dedi.