Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde EKPSS Hazırlık Kursları başladı

Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlık kursları başladı. Sınava başvuru yapan 46 engelli vatandaşa ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ““Engelli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırmak için belediye olarak büyük gayretle çalışıyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen EKPSS hazırlık kurslar başladı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde verilecek kursun açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığına vurgu yaptı. İlçede yaşayan 46 engelli vatandaşın başvuru yaptığı hazırlık kursunun açılışında, vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtımı da yapıldı. Öte yandan Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların ailelerine yönelik “Engelsiz Saatler” projesini hayata geçirdi. Projede aile üyelerinin, engelli vatandaşları Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ne 3-4 saat bırakarak engelsiz saatler geçirmesi amaçlandı. Program kitap dağıtımının ardından çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

“EKPSS’yle ilgili bir hazırlık dönemini başlatıyoruz”

Engelli vatandaşların hazır sürecini başlattıklarını ifade eden Sultangazi Belediye başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi’de Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeyiz. Burada çok güzel bir kültür merkezi oldu. Bizim için kültür merkezimizin engellilere yönelik hizmet vereceğimiz alanı çok daha önemli. Çünkü engelli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırmak için Sultangazi Belediyesi olarak büyük gayretle çalışıyoruz. Onların önündeki engelleri kaldırıyoruz. Bugün de EKPSS’yle ilgili bir hazırlık dönemini başlatıyoruz. Engelli kardeşlerimizden, 46 başvurumuz oldu. Onları, EKPSS’ye burada öğretmenlerimizin nezaretinde hazırlayacağız. 2022 yılında başladık ve Sultangazi o sene başladığı EKPSS kursunda Türkiye birincisini çıkartmıştı. İnşallah bundan sonra da Türkiye birincilerinin, Sultangazi’den çıkması için Sultangazi Belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Engelli kardeşlerimizin önlerinde, engel olarak ne varsa başta zihinlerde olan engel, onu kaldırmak için gayret edeceğiz. Fiziki engelleri kaldırmak için gayret edeceğiz. Hem engelli kardeşlerimiz için hem de Sultangazi’de yaşayan bütün komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz. İyi bir eğitim süreci olacak öyle umut ediyoruz. Onlar da inşallah sınavlarda çok daha başarılı olacaklar” dedi.

“Engelliye bakan, aileye birkaç saat hediye etmiş olacağız”

Engelliler Merkezi’nde, “Engelsiz Saatler” projelerinin olduğunu belirten Dursun, “Engelli kardeşlerimize bakan anneler, babalar, kardeşler veyahut da başka kişilerin zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 3 saat, 4 saat hastaneye giderken veyahut da herhangi bir komşusuna giderken engellisini yanında taşımak kadar zor bir şey yoktur. Dolayısıyla biz engelsiz saatler projemizle bu saatleri o kardeşlerimize vereceğiz. O engelliye biz bakacağız. Evinden alacağız, tekrar evine götüreceğiz ama engelliye bakan, aileye, anneye, babaya birkaç saat hediye etmiş olacağız. Onun da o zamanı kendi başına geçirmesi için de bir zaman dilimi tanımış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Ama engelliye bakan kişiler için çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Sezai Karakoç Kültür Merkezimizde, engelsiz saatler projemiz de başlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

“Bana muhteşem katkıları oldu”

Hazırlık sınavlarına katılan Ömer Teker, "Buraya 4. kez gelişim. EKPSS orta öğretim zihinsel engelliler sınavı üzerinden ilk defa girdiğim sınavdan 69 puan, son girdiğim sınavdan 80 puan aldım. Şu anda net olarak hedefim 90 puan. EKPSS zihinsel engelli 2024 sınavlarına hazırlanıyorum. Bu sınavı bize açtığı için başta Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun beyefendiye teşekkür ederim. Kursta genellikle konular veriyorlar. Dün mesela deneme sınavı oldu. Deneme çözdük. Biraz zorlanma oldu ama ben genel kültürde iyi olduğum için pek zorlanmadım. Son olarak bana muhteşem katkıları oldu. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum ve saygılarımı arz ediyorum" dedi.

“Hem okul derslerine destek hem de EKPSS’ye hazırlık için çok iyi bir kurs”

Sınava hazırlanan Eren Can ise "İlk kez EKPSS’ye katılacağım. Ondan öncesi hazırlık evresi için Sultangazi Belediyemizin sayesinde EKPSS kursuna katıldım. Benim daha 2. hafta katılımım. Hem Türkçe, matematik olsun, coğrafya olsun, tarih olsun o derslere destek gibi geliyor. Hem okul derslerine destek gibi hem de EKPSS’ye hazırlık için çok iyi bir kurs. O yüzden herkesin katılım göstermesi çok iyi. Yardımcı olan başkanlarımız olsun, ilçe belediyemiz olsun onlara çok teşekkür ediyorum. Hem EKPSS için hem de ilçemiz için çok güzel şeyler yapıyorlar. Sayın Abdurrahman Dursun’a ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.