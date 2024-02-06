Sultangazi Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine büyük müjde

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, üniversiteye devam eden gençlere ulaşım müjdesi verdi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, örgün eğitimde okuyan üniversite ile yüksek lisans öğrencilerinin otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarını ücretiz olarak kullanabileceği aylık abonman ücretlerinin Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu. Sosyal yaşamı kolaylaştırmak için gece-gündüz çalışan Sultangazi Belediyesi, gençlerin ilgisini çeken bir projeyi daha hayata geçirdi. Gençlerle her fırsatta bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, müjdeyi de onlarla birlikte verdi. Üniversiteye başlayan öğrencilerin ulaşımın hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyuran Başkan Dursun, “Yeni dönemde bir yıl boyunca üniversite okuyan ve ilçemizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin ulaşım masraflarını Sultangazi Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Bir yıl boyunca ulaşım masraflarınız bizden! Otobüs, tramvay, metro, vapur artık sizler için daha kolay erişebilir ulaşım araçları olacak. Güle güle gezin” diye konuştu.