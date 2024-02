Sultangazi'de 300 minik için 'Hoş Geldin Bebek' programı düzenlendi

TAKİP ET

Ailenin en minik üyelerini büyük bir heyecanla karşılayan Sultangazi Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” programıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. 300 anne ve bebeklerinin ağırlandığı programda, annelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sultangazi Belediyesi, annelerin gönüllerine dokunan program "Hoş Geldin Bebek" ile 300 miniği ağırladı. Program kapsamında 300 bebek ve annesi Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen özel programda bir araya geldi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun da katıldı.

“Kocaman bir aile olduk”

Programda konuşan Tuba Dursun, “Önceleri sizler bizleri davet ediyordunuz bizler geliyorduk. Şimdi bizler sizi davet ediyoruz sizler geliyorsunuz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biz görevi devraldığımızda Sultangazililer ile Sultangazi’deki komşularımızla kocaman bir aile olduk dedik ve sizlerin kapılarını ilk günden çalmaya başladık. Sonra ne kadar büyük bir aile olduğumuzun farkına varıp toplu programlar yapmaya başladık ve "Hoş Geldin Bebek" programı ile huzurlarınıza çıktık. 5 yıl önce 3 kişi olarak çıktığımız bu yolda Başkan Bey’in güveni ve desteğiyle kısa sürede kocaman bir aile olduk. Bir hayalim vardı, o da insanların gönüllerine dokunabilmek, dualarında olabilmekti. Şükürler olsun ki bu projeyle gerçek oldu. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü bir toplum demektir”

Eşi Tuba Dursun’un yürüttüğü projenin yakaladığı başarıya dikkat çeken Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Hoş Geldin Bebek programını 10 bini aşkın kadın ile yaptık ve bugün de bunun bir gösterimini yaklaşık 300 anne ve 300 bebek ile Sultangazi’de gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. 10 bini aşkın kadın ile bugüne kadar Tuğba Hanım, ekibi ve bizler bir araya geldik onların gönüllerine dokunmaya, yüreklerinde iz bırakmaya ve elbette hatıralarında güzel bir anı bırakmaya gayret ettik. Elhamdülillah çok güçlü bir çalışma oldu ve şunu görüyoruz ki 10 bin kadın ile yapmış olduğumuz programlar, aileyi güçlendiren programlar olmaya devam ediyor. Çünkü kadının elinin değdiği, kadının gönlünün olduğu her yerin güçlü olacağına biz gönülden inanıyoruz ve bu gücü her zaman hissettik. Kadınlar caddelerde, sokaklarda bu programdan bahsettiler. Evlerinde bu programdan bahsettiler ve güçlü bir şekilde de bugüne kadar bize destek verdiler. İnşallah bundan sonra da bu güçlü destek ile Sultangazi’de hizmet etmeye devam edeceğiz. Sultangazi’nin güzel insanlarına, kadınlarına, erkeklerine, gençlerine herkese dokunmaya ve onların hayatlarında iz bırakmaya gayret edeceğiz. Bugün de o güzel izlerden birinde bebekler ile bir aradayız, çocuklar ile bir aradayız, anneler ile bir aradayız ve biz her zaman şunu söylüyoruz; güçlü kadın, güçlü aile, güçlü bir toplum demektir. Biz de güçlü toplumun oluşması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Buraya Sultangazi’de ikamet eden ve çocuğu olan elbette yeni çocuğu olan herkes müracaat edebilir. 0-12 ay arasında başvurularını yapmaları yeterli. Şu ana kadar ‘Hoş geldin Bebek’ projesi ile 10 bin 500 kişiye dokunulmuş oldu ve 10 bin 500 kişi ile sadece böyle 1’er dakika 5’er dakika değil anneler ile ve çocuklar ile yaklaşık olarak 3’er saat geçiriyoruz. İnsanlar ile 30 bin saatin üzerinde birlikte olmuşuz, 30 bin saatin üzerinde onlara dokunmaya gayret etmişiz. Onlarla yaşamı güzelleştirmeye gayret etmişiz. Bizim için bu işler güzel anılar, güzel işler, bize mutluluk veren işler. İnşallah bu güzel işler devam edecek Sultangazi’de” dedi.

Programa bebeği ile katılan anne Fadime Albaydar, "Açıkçası çocuklar için çok iyi oldu bizim içinde hem değişiklik hem eğlence yani bence çok güzel bir uygulama" dedi. Yıldız Kayhan ise, "Güzel bir programdı. Çocuklar için de güzel oldu. Sayın başkanımıza ve hanımına teşekkürlerimi sunarım" dedi. Melike Nur Demir de, "Sultangazi Belediye Başkanımız ve eşi burada bir program düzenlemişler. Onlara buradan teşekkür ediyoruz böyle bir program düzenledikleri için katıldığım içinde mutluyum" dedi.

Öte yandan “Hoş Geldin Bebek” programında özenle hazırlanan ve içerisinde kışlık bebek kıyafeti, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın da bulunduğu bebek çantaları annelere hediye edildi. Programa katılan çocuklara ise oyuncak hediye edildi.