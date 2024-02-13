Sultangazi'de 45 bin öğrenciye eğitsel zeka gelişim oyunu hediye edildi

Sultangazi Belediyesi, çocukların eğitimlerini destekleyen faaliyetlerini yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 45 bin ilkokul öğrencisine, eğitsel zeka gelişim oyunu olan RitimUS uygulamasının bir yıllık Premium üyeliği hediye etti.

Her fırsatta eğitime verdiği önemi vurgulayan Sultangazi Belediyesi, öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki 45 bin ilkokul öğrencisine, boş zamanlarını verimli kullanabilmeleri, eğlenirken ise kendilerini geliştirmeleri adına dijital uygulama olan RitimUS üyeliği hediye edildi. İçerisinde 80’den fazla zeka oyunu barındıran uygulama, öğrenmeyi eğlenceli hale getirirken, RitimUS uygulamasının üyelik kodunun bulunduğu zarflar Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından pilot okul olarak belirlenen Yunus Emre İlkokulu’ndaki öğrencilere dağıtıldı. Programa Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş da eşlik etti.

Uygulama hakkında açıklamada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün bizim yine mutlu günlerimizden birisi. Çünkü çocuklarımızla birlikteyiz ve çocuklarımıza çok güzel bir hediye vereceğiz. Bu bize çok daha mutlu ediyor. Çocuklarımızın eğitimini güçlendirmek için, çocuklarımızın zeka seviyesini ve konforlu alanlarda, oyun alanlarında oynarken çok daha güvenli olarak hem derslerine hazırlanmaları için hem de oyunun zevkine varmaları için güzel bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı çok düşünüyoruz. Bugün de RitimUS adı altında bir oyun platformunu 45 bin öğrencimize 1. 2. 3. 4 bütün ilkokul öğrencilerine dağıtıyoruz. RitimUS zekayı geliştiren ve çocukları oyun içerisinde tutarak oyunla birlikte hayatlarını daha da güzelleştirebilecekleri, oyun oynarken hem manevi değerleri hissedebilecekleri hem de derslerini bir şekilde görebilecekleri bir platform. Ve bu güvenli bir alan onu ifade etmiş olalım. Güvenli alan içerisinde çocukların sürekli olarak oyun başında durmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bir sınırlı alan da getiriyoruz. Çocuklarımız 40 dakika boyunca ancak oyun alanı içerisinde kalabilecekler. Ve bu 40 dakika içerisinde istenmeyen hiçbir reklamla karşılaşmayacaklar. Sadece oyun platformu gerektirdiği zekalarını geliştirebilecek çeşitli oyunlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu oyunları oynarken hediyeler kazanacaklar. Farklı farklı etaplarda farklı işlerle karşılaşacaklar. Ve esasında birbirleriyle de yarışan bir durumla karşı karşıya olmuş olacaklar. Biz Sultangazi’de gençliğin ve çocukların çok daha iyi olması için, çok daha eğitimli olması için çok gayret gösteriyoruz. Esasında bugün yapmış olduğumuz bu işte RitimUS’ta çocuklarımızı çok daha güvenli bir alandı ama zekalarını geliştirebilecek, kabiliyetlerini geliştirebilecek, manevi değerleri ön plana çıkaracak iyi bir oyun platformu. 90 oyun var bu platform içerisinde. Bu 90 oyunla çocuklarımızın süreç içerisinde çok daha geliştiğini hep beraber izleyeceğiz. Ve bu işi yaparken Milli Eğitim Bakanlığımızla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okullarımızla öncelikle bunun çocuklar için uygun bir oyun platformu olup olmadığını teyit ettik. Ve uygun olduğunu düşündükten sonra da onların pedagojik olarak çok daha iyi gelişecekleri yönde kanaatimiz oluştuktan sonra sürece başladık. Dolayısıyla bugün bu kırk 45 bin oyunumuzu bütün ilkokul çocuklarına dağıtıyoruz" dedi.

"Eğitim konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz"

Her zaman eğitimin yanında olduklarını, eğitim konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dursun, "Sadece bununla yetinmiyoruz. Mesela 5 ile 8 yaş arasında çocuklarımız için çok özel bir akademimiz var. Kaşif Çocuk Akademesi. Burada yine çocuklarımızı daha 5 yaşında eğitimle buluşturuyor, onu Sultangazi Belediyesi olarak da destekliyoruz ve 5 yaş 8 yaş arasındaki çocuklarımız burayı bitirdikten sonra ellerini bırakmıyoruz. Bilim merkezimiz var, bilim merkezimizde 8 yaşla, 14 yaş arasında çocuklarımız için de yine eğitime tam destek veriyoruz. Bununla da bitmiyoruz hem liseye hazırlanan gençlere hem de üniversiteye hazırlanan gençlere Sultangazi Eğitime Destek Akademisi SEDA’ larımızda ücretsiz ama çok başarılı bir eğitim veriyoruz. Bu sene yaklaşık 2500 öğrencimize liseye geçiş sınavlarına hazırlık ve üniversiteye hazırlıkla ilgili çok başarılı bir destek veriyoruz. Eğitimin yanındayız. Biz toplumun gelişmesinin eğitimle olacağına inanan insanlarız. Sultangazi’de daha eğitimli, daha birikimli, daha donanımlı nesillerin olması için de biz belediye olarak elimizden geleni yapmış olacağız. Hem öğrencilerimizin hem velilerimizin takip edebileceği işin orası da önemli takip edebileceği bir platform. Güvenle girebilecekleri bir platform ve süreç sonunda çocuklarının da gelişiminin çok yakın izleyebilecekleri bir platform RitimUS. Eğitim önemli biz eğitime destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.