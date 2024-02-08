Sultangazili sporcular Mersin Gelişim Kampı'nda

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulübü sporcularını Mersin Silifke’de gelişim kampında buluştu. 4 gün süren kampta antrenman yapan sporcular, geleneksel oyunlarla keyifli zaman geçirirken, gezi turlarıyla yeni yerler keşfetti.

Spora ve sporcuya tam destek veren Sultangazi Belediyesi, genç sporcuları gelişim kampında bir araya getirdi. İlçedeki amatör spor kulübü sporcuları için Mersin Silifke’de 4 gün süren gelişim kampı düzenlendi. Kampa katılan 160 gencin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı. Temiz havada antrenmanlarını yapan sporcular, geleneksel ve birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli zaman geçirme fırsatı buldu. Genç sporcular, düzenlenen gezi turlarıyla Cennet ve Cehennem Mağaraları başta olmak üzere Mersin’in tarihi ve turistik noktalarını keşfetti.

“Bizler, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak gençleri spora yönlendirmeliyiz”

Spora teşvik için bu tarz faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bizler için spor, eğitim kadar önemli bir dal. Eğitim sporsuz, spor eğitimsiz düşünülemez. Bizler, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak gençleri spora yönlendirmeliyiz. İlçemizi ileriye taşımak istiyorsak bunu spora önem vererek başarabiliriz. Sultangazi Belediyesi olarak her yıl on bin gencimize farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü olarak İstanbul’un en çok aktif lisanslı sporcusuna sahibiz. Sporcularımız bizler için çok kıymetli” diye konuştu.