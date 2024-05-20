Süne ile mücadele çalışmaları hasat zamanına kadar devam edecek

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı açıklamada hasat zamanına kadar ‘Süne’ ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Bitki Sağlığı Uygulama Programında’ yer alan buğdayın ana zararlısı olan süne ile mücadele çerçevesinde Bilecik merkez ve ilçelerine bağlı köylerinde il ve ilçe müdürlükleri teknik ekiplerce toplam buğday ekili alanın 98000 dekarında süne kıymetlendirme sürveyi çalışması yapılmaya devam ediyor.

Sürveyin ikinci aşaması olan yumurta parazitoidi sürveyi, bölgede görülen yağışlar nedeniyle Bilecik merkez ve ilçelerine bağlı köylerde devam ediyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, ‘’Dünyada ve Türkiye’de temel besin maddesi olan buğdayın ana zararlısı olan süne (Eurygaster spp.) verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması durumunda yüzde 100’e varan oranlarda zarar meydana gelmektedir. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak ilimiz genelinde hububat ekili alanlarda aralıksız sürvey ve kontrollerimiz yapılmaktadır. Hasada kadar olan dönemde survey çalışmaları devam edecek olup, çiftçilerimize zararlının durumu hakkında gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılacaktır’’ ifadelerini kullandı.