Süper Lig'de ara transfer dönemi raporu

Türkiye’de 2023-2024 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Ara transfer döneminde Süper Lig’de en fazla transferi 9 oyuncuyla Adana Demirspor yaparken, transfer yasağı bulunan Antalyaspor kadrosuna oyuncu dahil edemedi. Dört büyüklerden Fenerbahçe ve Beşiktaş 4, Galatasaray 3, Trabzonspor da 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Türkiye’de 11 Ocak’ta başlayan ve 29 gün süren 2023-2024 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. 29 günlük ara transfer döneminde Süper Lig’de mücadele eden 20 kulüpten 19’u kadrosuna en az bir oyuncu dahil ederken, toplam 87 futbolcu ile sözleşme imzalandı.

En fazla transferi 9 oyuncuyla Adana Demirspor yaptı

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan Adana Demirspor oldu. Mavi-lacivertli ekibi, 8’er transfer yapan Konyaspor ile Sivasspor takip etti. En az transfere birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza atarken, kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım transfer yasağı bulunan Antalyaspor oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 4’er transfer yaptı

Dört büyük takım arasında en çok transferi 4’er futbolcuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptı. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, kadrosunu Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve eski futbolcusu Serdar Dursun’la güçlendirdi. Transferin son gününü hareketli geçiren siyah-beyazlılar ise ara transfer döneminde Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Al-Musrati’yi renklerine bağladı.

Galatasaray 3 yeni ismi kadrosuna kattı

Kış transfer döneminde Sacha Boey’i 30 milyon Euro’luk rekor bedelle Alman ekibi Bayern Münih’e gönderen Galatasaray, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, sağ bek Serge Aurier, forvet Carlos Vinicius ve sol bek Derrick Köhn ile sözleşme imzaladı. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa’ya kiralanan Berkan Kutlu da ara transfer döneminde takıma döndü.

Trabzonspor, ara transfer dönemini sessiz geçirdi

Dört büyükler arasında en az transferi ise Trabzonspor yaptı. Abdulkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas gibi önemli futbolcularla yollarını ayıran bordo-mavililer, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier ile mukavele imzaladı.

Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler ve ayrılan futbolcular şöyle:

Fenerbahçe

Gelenler: Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü (Kiralık), Rade Krunic (Kiralık), Serdar Dursun (Kiralık)

Gidenler: Samet Akaydin (Kiralık), Umut Nayir (Kiralık), Bartuğ Elmaz (Kiralık), Miguel Crespo (Kiralık), Emre Mor (Kiralık), Lincoln Henrique (Kiralık), Tiago Çukur (Kiralık), Barış Sungur

Beşiktaş

Gelenler: Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall (Kiralık), Al-Musrati (Kiralık)

Gidenler: Eric Bailly, Jean Onana (Kiralık), Emrecan Bulut (Kiralık), Valentin Rosier (Kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Kiralık), Ahmet Gülay (Kiralık)

Galatasaray

Gelenler: Serge Aurier, Carlos Vinicius, Derrick Köhn, Berkan Kutlu (Kiralıktan döndü)

Gidenler: Sacha Boey, Cedric Bakambu, Angelino, Kazımcan Karataş (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Christian Luyindama, Baran Aksaka (Kiralık), Atakan Ordu (Kiralık)

Trabzonspor

Gelenler: Thomas Meunier

Gidenler: Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jens Stryger Larsen, Dimitrios Kourbelis (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Süleyman Cebeci (Kiralık)

Başakşehir

Gelenler: Josef de Souza, Olivier Kemen, Davidson, Hamza Ljukovac

Gidenler: Alya Toure, Edgar Ie, Emmanuel Dennis, Cemali Sertel (Kiralık), Bedirhan Özyurt (Kiralık), Muhammet Arslantaş (Kiralık), Eden Karzev (Kiralık), Efecan Barlık (Kiralık)

Adana Demirspor

Gelenler: Jose Rodriguez, Stiven Mendoza, Breyton Fougeu, Abat Aymbetov, Milad Mohammadi, Motez Nourani, Nabil Alioui, Maestro, Youcef Atal, Jovan Manev (Kiralıktan döndü)

Gidenler: M’Baye Niang, David Akintola, Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson, Badou Ndiaye, Aksel Aktaş (Kiralık), Bünyamin Balat, Ertaç Özbir, Hamza Jaganjac (Kiralık), Arber Zeneli, Hijran Boyacı, Abdurrahim Dursun

Fatih Karagümrük

Gelenler: Salvatore Sirigu, Dimitrios Kourbelis (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Emre Mor (Kiralık), Koray Günter (Kiralık), Andrea Bertolacci (Kiralık), Marcos Vinicius Amaral Alves (Kiralık)

Gidenler: Ibrahim Dresevic, Otabek Shukurov, Cem Kablan, Stefano Sturaro, Samed Onur, Matias Dituro, Serdar Dursun (Kiralık), Brahim Darri

Konyaspor

Gelenler: Alassane Ndao, Jakub Slowik, Teenage Hadebe, Bouly Junior Sambou, Emmanuel Boateng, Filip Damjanovic, Anderson Niangbo, Valon Ethemi (Kiralık)

Gidenler: Francisco Calvo, Paul Bernardoni, Nelson Oliveira, Ata Berk Karababa (Kiralık), Emrehan Gedikli (Kiralık), Robert Muric

Kayserispor

Gelenler: Otabek Shukurov, Duckens Nazon, Mehdi Bourabia

Gidenler: Mame Thiam, Olivier Kemen, Enes Koçoğlu, Nurettin Korkmaz (Kiralık), Hayrullah Erkip (Kiralık), Ahmet Kağan Malatyalı (Kiralık)

Kasımpaşa

Gelenler: Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Jackson Porozo (Kiralık), Trazie Thomas (Kiralık), Emre Gedik (Kiralık)

Gidenler: Murat Can Yıldız, Ramazan Özkanlı (Kiralık), Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Yaşa, Iron Gomis (Kiralık), Duhan Aksu

MKE Ankaragücü

Gelenler: Christian Bassogog, Kazımcan Karataş (Kiralık), Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips (Kiralık), Abdurrahim Dursun

Gidenler: Lamine Diack, Mervan Yiğit (Kiralık), Alperen Kuyubaşı (Kiralık), Andrej Djokanovic (Kiralık), Enock Kwateng, Berkay Ateşyakan, Rafal Gikiewicz

İstanbulspor

Gelenler: Emrehan Gedikli (Kiralık)

Gidenler: Alassane Ndao, David Jensen, Berkay Tekke, Egehan Gök, Valon Ethemi (Kiralık), Kubilay Köylü (Kiralık), Muammer Sarıkaya (Kiralık), Eduart Rroca (Kiralık), Kağan Bağış, Giannelli Imbula

Antalyaspor

Gelenler: -

Gidenler: Sinan Gümüş, Erkan Eyibil (Kiralık), Mustafa Erdilman, Ege Bilsel, Gerrit Holtmann

Sivasspor

Gelenler: Queensy Menig, Azizbek Turgunboev, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Djordje Nikolic, Bartuğ Elmaz (Kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Kiralık), Hüseyin Arslan

Gidenler: Yunus Emre Konak, Kader Keita, Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, Halit Çokyaşar (Kiralık), Erhan Erentürk (Kiralık), Emirhan Tak (Kiralık), Eren Kaya (Kiralık), Samu Saiz, Gerson Rodrigues

Alanyaspor

Gelenler: Ui-jo Hwang (Kiralık), Daniel Kehinde Akinlosotu, Ahmed Hassan (Kiralık)

Gidenler: Emirhan Çavuş (Kiralık), Eren Berberoğlu, Sergio Cordova (Kiralık)

Gaziantep FK

Gelenler: Bryan Acosta, Halil Bağcı, Jamiro Monteiro, Deian Sorescu (Kiralık), Aliou Badji (Kiralık)

Gidenler: Erten Ersu, Naoufel Khacef, Oğulcan Çağlayan, Albian Ajeti, Onurhan Babuscu (Kiralık), Luka Stankovski (Kiralık), Brayan Riascos

Hatayspor

Gelenler: Doğukan Sinik (Kiralık), Abdulkadir Parmak, Cemali Sertel (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Rui Pedro

Gidenler: Selimcan Temel (Kiralık), İbrahim Demir (Kiralık), Burak Bekaroğlu, Didier Lamkel Ze (Kiralık)

Samsunspor

Gelenler: Benito Raman, Muammer Yıldırım, Arbnor Muja

Gidenler: Mickael Tirpan, Sarp Ekinci (Kiralık), Şener Kaya (Kiralık), Yusuf Ensar Poyrazlı, Berk Taşkın, Nanu (Kiralık)

Çaykur Rizespor

Gelenler: David Akintola, Ozan Koç, Canberk Yurdakul, Muammer Sarıkaya (Kiralık)

Gidenler: Alberk Koç, John Mary, Sinan Osmanoğlu, Lebogang Phiri, Emirhan Yılmaz (Kiralık), Aziz Aksoy (Kiralık), Ozan Koç (Kiralık), Zafer Görgen (Kiralık), Mustafa Şengül (Kiralık), Zeki Kayalı, Oscar Pinchi (Kiralık)

Pendikspor

Gelenler: Mame Thiam, Badou Ndiaye, Umut Nayir (Kiralık)

Gidenler: Josip Vukovic, Thuram, İbrahim Akdağ, Görkem Bitin (Kiralık), Ruhan Arda Aksoy, Oscar Romero