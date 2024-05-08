Şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan skunk ve kokain ele geçirildi.

Şüpheli araçtan kokain ve skunk çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan skunk ve kokain ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan S.İ. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada; 101 parça halinde toplam 436 gram skunk ve 21 gram kokain ele geçirildi.

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S.İ. isimli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.