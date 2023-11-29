Süt dişleri arasında boşluğa dikkat, dişlerde çapraşıklığa neden oluyor

Çocuklarda süt dişleri arasında hiç boşluk bulunmamasının daimî dişlerde çapraşıklığa neden olduğunu belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Şekerci, “Diş çapraşıklığı her yaşta tedavi edilebilir ancak erken yaşlarda diş çapraşıklığı henüz oluşmadan önüne geçmek ya da çapraşıklığın şiddetini azaltmak mümkündür” diye konuştu.

Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Şekerci, çocuklarda diş çapraşıklığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Şekerci, “Çocuklarda diş çapraşıklığı, genetik faktörler, çene yapısındaki uyumsuzluklar, süt dişler arasında hiç boşluk bulunmaması, süt dişlerinin erken kaybı, parmak emme, uzun süreli emzik kullanımı, dil itimi veya ağız solunumu gibi alışkanlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu alışkanlıklar, çenelerin gelişimini bozarak dişlerin doğru yerleşimini engelleyebilir ve çapraşıklığa sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

“Parmak emme çene ve diş gelişimi olumsuz etkileyebilir”

Çocuklarda dişlerin çapraşık olup olmayacağının erken yaşlardan itibaren düzenli kontrollerle öngörmenin ve önlem almanın mümkün olduğunu belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Şekerci, “Özellikle ailede diş çapraşıklığı öyküsü varsa veya çocuk belirli alışkanlıkları sürdürüyorsa (örneğin, parmak emme gibi), bu durum çocuğun çene gelişimini ve buna bağlı olarak diş gelişimini olumsuz etkileyebilir. Erken dönemde bu alışkanlıklara müdahale edilerek, çocuğun diş çapraşıklığını önlemeye yardımcı olunabilir” dedi.

Şekerci, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Diş çapraşıklığı için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Sabit veya hareketli apareyler, diş telleri ya da şeffaf plak tedavisi uygulanabilir. Tedavi seçenekleri, çocuğun diş yapısına, çapraşıklığın şiddetine ve yaşına göre belirlenir. Tedavi, genellikle çocuğun diş gelişimi tamamlanmadan önce başlanırsa daha etkili ve daha başarılı olur. Ancak her çocuğun durumu farklı olduğundan, tedaviye başlama yaşı ve süresi konusunda ortodonti uzmanının önerileri ve değerlendirmeleri önemlidir. Tedavinin erken dönemde başlanması, diş çapraşıklığının ilerlemesini engelleyebilir ve daha kısa sürede etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.”