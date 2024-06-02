Swissôtel Uludağ, Kurban Bayramı ve Babalar Günü için özel etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Uludağ Milli Parkı’nın muhteşem ormanlarıyla çevrili Kirazlıyayla’da, doğanın tam kalbinde yer alan Swissôtel Uludağ Bursa, Kurban Bayramı ve Babalar günü için özel aktiviteler planladı. Swissôtel Uludağ, tarihi yapı içerisinde kurguladığı Mountain Clinic’te sağlıklı, zinde ve keyifli sağlık dolu Vitality programlarıyla misafirlerine eşsiz etkinlik serisine davet ediyor.

Anıtkabir’in mimarı H. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından 1946 yılında Kirazlıyayla Sanatoryumu olarak tasarlanan kompleks, köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Bursa’nın en değerli mirasları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun restorasyonu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından tamamlanırken, konaklama hizmeti Swissôtel Uludağ tarafından sağlanıyor. Swissôtel Uludağ Bursa, Kurban Bayramı ve Babalar Günü için de tatilini doğanın kalbinde geçirmek isteyenlere özel etkinlikler hazırladı. Konuklarına beden ve zihin sağlığını iyileştiren, stresi azaltan ve sakinleştiren doğasıyla bağ kurmaya davet eden Swissôtel Uludağ, 14-19 Haziran 2024 tarihleri arasında çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Vitality programları ile eşsiz deneyim

Swiss Nature Kids ile çocuklar için programlar hazırlayan Swissôtel Uludağ Indoor ve outdoor aktiviteler, Pürovel SPA (Sauna, Buhar odası, Havuzlar, Türk Hamam) & High Tech Detox terapileri ile birleşerek müşterilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Swissôtel Uludağ, misafirlerine özel Vitality programları da hazırladı. Bu çerçevede Swissôtel Uludağ’ın konukları, uzman diyetisyen konsültasyonu, vücut analizi & antropometrik ölçümler, özel planlanan sağlık diyet programlarına davet ediyor. Bu program, aralıklı oruç, tetojenik beslenme, Akdeniz tipi diyet içecekleri; vegan vejetaryen, Lakto-ovo vejetaryen, pesketaryen seçenekleri ile özel uygulanabilir ve sürdürülebilir hizmetler içeriyor. Çocuklar dağ havasının ve doğanın keyfini yaşarken, anne babalar Swissôtel’in imza markası Pürovel SPA & Sport’un her ihtiyaca özel hizmetleriyle yenileniyor.

Doğanın içerisinde muhteşem bir atmosfer

Swissôtel Uludağ Bursa aileleriyle beraber faydalanabilecekleri oyun atölyeleri, sağlıklı workshoplar ve çeşitli aktiviteler ile bu bayram tatili sağlıklı ve keyifli geçecek. Eşsiz güzelliklere sahip zirvede eğlence dolu bir tatil programı sunan Swissotel Uludağ Bursa’da, sağlıklı yaşam yolculuğuna herkesi davet ediyor. 14 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında misafirlerine yönelik birbirinden farklı etkinlikler hazırlayan Swissôtel Uludağ, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerine 4 gün boyunca doğanın içerisinde eşsiz bir hafta deneyimi sunuyor.

“Swissôtel Uludağ farkını misafirlerimize yaşatıyoruz”

Swissôtel Uludağ Bursa Genel Müdürü Ufuk Demir, Swissôtel Uludağ farkını misafirlerine yaşatma gayretinde olduklarını söyledi. Tarihi bir yapıda Uludağ’ın eşsiz güzelliklerine sahip tabiat dokusunun arasında yer alan Swissôtel Uludağ’ın her zaman olduğu gibi kalite odaklı hizmet yaklaşımı ile misafirlerini Babalar günü ve Kurban Bayramında güzel bir şekilde ağırlayacağını ifade eden Demir, “İyi yaşam felsefesinin Türkiye’deki öncüleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Uludağ’da konumlanan bir otel olarak, yalnızca kış mevsiminde değil 12 ay hizmet veriyoruz. 200 dönüm arazi üzerinde konumlanan 5 farklı binadan oluşan Swissôtel Uludağ, zindelik ve wellness felsefesini yansıtırken, misafirlerine Türk misafirperverliğini İsviçre kalitesi ile hissetmesini sağlayacak” dedi.

Swissôtel Uludağ farkı

Uludağ Milli Parkı içerisinde yer alan otel, 173 odasıyla modern tasarımı dünya standartlarında hizmetle buluşturarak duyulara hitap ediyor. Swissôtel Uludağ Bursa, markanın kaliteli yaşam ve zamanın en değerli hediye olduğu inancına bağlı kalarak zihinsel ve fiziksel yenilenmeyi, zindeliği ve “well-being”i bütünsel bir yaklaşımla odağına alıyor. Zihni sakinleştirmeye ve anda kalmaya önem veren Swissôtel Uludağ Bursa, bölgede yetişen, mevsiminde toplanan taze ürünlerle hazırlanan lezzetleri, sürdürülebilir mutfağında misafirlerine sunuyor.