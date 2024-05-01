Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim’e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi önü gibi noktalarda toplanan gruplar Taksim’e yürümek istedi. Sloganlar atan gruplar, polis barikatını zorlarken polis ekipleri gruba müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

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