TaliaDD kiosk sistemi Aselsan'a teslim edildi

Özel bir firma tarafından geliştirilen güvenli dosya aktarma platformu TaliaDD kiosk ürününün lansmanı ve Aselsan’a teslim töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi.

Güvenli dosya aktarma sistemi TaliaDD kiosk, yüksek güvenlik ihtiyacı bulunan ya da internet erişimine tamamen kapalı ağlarda çalışan kurumların güvenli ortamlarından dışarı ya da içine dosya aktarımının güvenle yapılabilmeleri için geliştirildi. Sistemin lansmanı ve Aselsan’a teslim töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirildi.

Aselsan IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu, yaptığı konuşmada yerli ve millilik konularına vurgu yaparak, “Sivil sektörde veya özel sektörde şunu görüyorsunuz. Ya işte bir bilgim çalındı. Bilgini ifşa ederim, bana bu kadar para ver. Halbuki savunma sanayiindeki saldırı savaş zamanında ortaya çıkıyor. Bizi bugün gören radarlar, savaş zamanı düşmanı göremezse anlıyorsunuz ki benim algoritmalarım çalınmış, düşmanların eline geçmiş. Adamlar belki yıllar öncesinde hazırlıklarını yapmışlar. Şimdi bu ihtiyaç buradan çıktı” ifadesini kullandı.

Lansman, uzmanların konuşmaları ile devam etti.