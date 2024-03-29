Tarihi Alandaki müzelerin açılış saatlerinde seçim ve bayram düzenlemesi yapıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alandaki müzeler de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle açılış saatlerinde düzenlemeler yaptı.

Tarihi Alandaki müzelerin açılış saatlerinde seçim ve bayram düzenlemesi yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alandaki müzeler de, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle açılış saatlerinde düzenlemeler yaptı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da, “31 Mart Pazar günü tüm ülkede gerçekleştirilecek olan yerel seçimler sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00’te ziyarete açılacaktır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 9 Nisan Salı günü ziyarete kapalı olup, diğer müzelerimiz ziyarete açıktır. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00’te ziyarete açılacaktır” denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb