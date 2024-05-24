Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 252 sikke ve objeler ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Mahallesi’nde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür olmak üzere toplam 260 parça eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.