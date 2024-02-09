Tarihi mekanlar sisten görünmez oldu

Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Tarihi mekanlar sisten görünmez oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve eski camii sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar yaşanan sis nedeniyle tarihi Selimiye Camiisin görünemediğini, öğleden sonra sisin kalkması ile güzelliklerin ortaya çıkacağını belirtti.

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Polis ekipleri, önemli noktalar ve yoğun olan yaya geçitlerinde önlem aldı. Hava sıcaklığının öğleden sonra 19 dereceye çıkması bekleniyor.