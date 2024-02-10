Tarlabaşı Bulvarı'nı dumanlar sardı: Kamyonetin kasasındaki malzemeler alev alev yandı

Beyoğlu’nda tahta ve plastik yüklü kamyonette yangın çıktı. Kamyonetten yükselen dumanlar caddeyi sararken, trafikte de zor anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan plastik ve tahta malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. O dakikalarda kasadan yükselen dumanlar caddenin bir bölümünü kaplarken, seyir halindeki bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddedeki trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması için çalışırken, itfaiye ekipleri de dakikalar içerisinde yangını söndürdü.

“Azar azar duman çıkıyordu, sonra duman alevlendi”

Yangını gören vatandaşlardan Hasan Ceyhan ise “Azar azar duman çıkıyordu, sonra duman alevlendi ve duman fazlalaştı. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar taşıma su ile müdahale etti. İtfaiye geldi ve şu anda söndürüyor. Sahibini bulamadık, üzerinde telefon numarası da yok” dedi.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde trafiği normal akışına döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.