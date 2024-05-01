Tarladan su motoru çalan hırsızlar yakalandı

Bursa’nın Karacabey ilçesi Ova Esemen Mahallesi’nde bir çiftçiye ait çalınan su motoru Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karışan 4 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ova Esemen Mahallesi’nde oturan Fethi Atay (68) isimli çiftçiye ait su motoru, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarladan çalındı. Bunun üzerine JASAT ekipleri yaptıkları araştırmalarda bahse konu su motorunun 16 HDT 69 plakalı kasalı bir araca konularak çalındığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin soruşturması kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli, önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emanet aldıkları araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (22) ve Ş.A. (18) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. (18) ve E. Ç. (17) hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Çiftçi Fethi Atay, çalınan su motorunu bularak kendisine teslim eden JASAT ekiplerine ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na teşekkür etti. Öte yandan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriyelerini sıklaştırdıklarını belirterek, çiftçilerin de bu konuda dikkatli olmasını istedi.